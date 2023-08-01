周吉佩教唱歌 提供心理輔導 龍婷變粉絲 恨同汪明荃合唱

《中年好聲音》的龍婷、李佳及周吉佩昨日現身《情牽煇黃經典演唱會》記者會，他們表示屆時會獻唱顧嘉煇及黃霑的作品，當晚有不少殿堂級歌手同場，李佳及周吉佩分別想跟葉麗儀與陳潔靈合唱，龍婷自爆自小視汪明荃為偶像，希望能合唱：「我之前喺節目見過佢，已經同佢合照打卡，係佢小粉絲。」

周吉佩最近開辦音樂教室，他指收生情況不錯：「有啲學生話受到我嘅故事啟發而追夢，原來自己對佢哋有咁大影響力，除咗教唱歌，我都有幫佢哋做心理輔導，唔會另外收費。」而李佳因忙於幕前演出加上報讀人數眾多，以至其音樂室應接不暇，她坦言現時仍有約100人在等候名單中。

後台開大食會 提到李玟昨日設靈，3人講到前一天李玟姐姐李思林仍為音樂節目《大笪地唱不停》錄影，周吉佩表示大家有關心對方，覺得其狀態不俗：「畀啲空間佢，唔使刻意同佢講乜，一個眼神，一個擁抱已經好足夠。」李佳大讚李思林堅強：「佢有堅持，因為佢覺得李玟會睇住佢。」

同場汪明荃與張德蘭曾多次參與煇黃演唱會，汪明荃最難忘是演唱會期間會帶備按摩床到後台以及開大食會，而張德蘭稱最開心是每晚都聽到好歌，並大讚煇黃作品百聽不厭。