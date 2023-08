日本歌手藤井風日前在港舉行亞洲巡迴演唱會《Fujii Kaze and the piano Asia Tour》香港站,在台上施展渾身解數連唱多首名曲,更表示為了香港站特別努力練廣東話:「多謝晒、一齊唱好嘛。」繼早前他在台灣站唱出韋禮安的《如果可以》後,今次藤井風就以鋼琴自彈自唱MIRROR成員Edan的歌曲《E先生連環不幸事件》,甚標準的廣東話令歌迷瘋狂大叫。Edan得知後,亦在個人社交平台轉貼消息表示:「omg! thank you so much」。