孖Jer Jeremy過老闆癮 肥仔搞餐廳 半年極速執笠

男團ERROR隊長「肥仔」梁業經營的高級日式餐廳昨日結業，揚言全職當藝人的他一副生意失敗樣現身錄影節目，對半年老闆夢碎不願多談，只嘆：「生意難撈！」又指與姜濤為個唱排舞逾月，大爆對方如患上「產前抑鬱症」。

ERROR成員肥仔和保錡昨日錄影節目，同場有前女團Super Girls成員Cheronna（吳嘉禧）擔任司儀，由於昨日是肥仔偕MIRROR成員Jer及Jeremy合資、經營半年的將軍澳高級日式餐廳「Last Day」，相信他心情大受影響關係，頹爆表示師傅指他今年不宜做飲食生意，至於損失多少及有關生意問題，他不願多談：「冇計。自己知就算，總之生意難做。（Jer同Jeremy有咩意見？）佢哋都接受嘅。」又指目前不再做飲食生意，會全力發展演藝事業，他自爆：「元朗嗰間食肆都唔關我事㗎喇！」保錡為緩和氣氛，笑言將與肥仔合辦跳舞學校，由肥仔做校監，他則負責Marketing工作。

為姜濤排舞呻忙 問到是否心情欠佳，肥仔推說全因身兼數職，工作太忙所致：「日做20幾個鐘，朝早錄綜藝，晚上幫姜濤演唱會排舞。」他透露與姜濤已排舞逾月，又爆姜濤備戰心情：「佢有啲擔心，始終係佢第一個演唱會，有啲產前抑鬱咁！（姜濤係咪好弗？）佢有食嘢嘅，我都有食。」

而保錡表示為錄影唱歌而緊張，自認是「會走音的專業歌手」，肥仔則指他是「在五線譜上滑行」，保錡續說：「因為好多唔同嘅工作崗位，又要做主持，所以做番歌手時感覺唔穩定。」談到ERROR主持的綜藝節目《ERROR暑期自作業》反應不錯，他們希望有助參演的英皇電影《陰目偵信》票房，他又搞笑嫌另一隊友何啟華（Dee）表現欠佳，考慮由Cheronna取而代之。