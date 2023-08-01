龔嘉欣獲《靈戲逼人》帶挈吸金
藝人龔嘉欣與馮素波昨日出席醫美品牌活動，曾合作演婆媳的兩人甫見面即表現熱情，嘉欣大嗌「奶奶」，而馮素波則追問嘉欣幾時結婚。嘉欣直言這個活動酬勞滿意，更大有機會日後擔當代言人，問到是否「《靈戲逼人》效應」，她直認不諱：「劇集差唔多到尾聲就同我接觸。（多咗好多Job？）係！有活動有商演，甚至有人斟我同張振朗出埠宣傳，好開心大家咁鍾意我哋呢對CP。」
嘉欣即將投入新劇《企業強人》拍攝，劇組已表明可讓她請假搵外快。談到與《靈》劇台前幕後慶功，她笑說：「可以呀，大家喺群組討論續集可以點玩，但監製暫時未表態。（張振朗笑你拍煞科戲喊到嘔。）我手頭上仲有條片，係叫咗Cut機大家依然控制唔到情緒，我都未見過張振朗喊到氣喘，我會公開畀大家睇。」
另外，無綫昨日公布上周收視，《靈戲逼人》上周五結局，跨平台直播收視最高22.4點，成上周收視之冠，而同日結局的《天龍八部》最高收視19.2點。至於王牌節目《東張西望》與《愛．回家之開心速遞》分別最高收視21.6點與21.4點，穩佔第二及第三位。
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