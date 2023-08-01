龔嘉欣獲《靈戲逼人》帶挈吸金

藝人龔嘉欣與馮素波昨日出席醫美品牌活動，曾合作演婆媳的兩人甫見面即表現熱情，嘉欣大嗌「奶奶」，而馮素波則追問嘉欣幾時結婚。嘉欣直言這個活動酬勞滿意，更大有機會日後擔當代言人，問到是否「《靈戲逼人》效應」，她直認不諱：「劇集差唔多到尾聲就同我接觸。（多咗好多Job？）係！有活動有商演，甚至有人斟我同張振朗出埠宣傳，好開心大家咁鍾意我哋呢對CP。」