打工興奮又緊張 Jasmine處女騷跳唱 甄子丹捧場撐女

甄子丹與汪詩詩的愛女甄濟如（Jasmine）前日完成出道後的處女騷，獲全家總動員撐場，Jasmine為追音樂夢而暫時休學，並承諾會付出百分之二百努力。詩詩與子丹見到愛女夢想成真大受感動，對於女兒入行，詩詩笑言老公冇得Say No！

影星甄子丹的19歲女兒甄濟如早前宣布入行成為唱作人，前晚在新加坡的Majulah Music Night進行出道演出，她獻唱了5首自己的作品，雖然演出前下雨也沒有影響其心情，又跳又唱，觀眾反應熱烈，甄子丹與太太汪詩詩及兒子等親友拉大隊捧場。

為追音樂夢休學 Jasmine透露花了2個月時間作準備，每日勤練舞及做運動，問到入行後首個演出的心情？她坦言緊張又興奮：「今次係正式，係真正打工，亦係我第一次公開唱自己嘅作品。」詩詩表示女兒原在美國伯克利音樂學院修讀大學，但已決定暫時休學：「囡囡想邊讀書邊做音樂，但我覺得應該專心去做一件事，否則兩邊都做唔好，加上佢會喺亞洲區發展，佢間大學喺美國距離太遠。」

多年來都有不少唱片公司向Jasmine招手，問到為何終肯鬆手將女兒加盟公司？詩詩指整件事都是自然而然：「我向來唔支持佢入行，但幾年前囡囡表達想行音樂路，佢天生熱愛音樂，加上有合適嘅公司，係一個緣分，公司好明白同尊重囡囡嘅音樂。（甄子丹支持佢決定？）支持，佢冇得Say No。」詩詩稱不擔心女兒入行，反而覺得女兒可能因父母的關係令其他人忘記女兒付出的努力及天分，故需要比普通人加倍努力：「佢有心理準備，佢都好吃得苦，見到囡囡夢想成真，我都好戥佢開心同感動。」Jasmine自認幸運，承諾會盡百分之二百的努力。