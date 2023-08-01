超蓮撇甩老公 法國大解放

賭王千金何超蓮婚後與藝人老公竇驍各有各忙，新婚即「分居」。近日她便撇甩老公飛到法國旅行，連日來分享多張旅行靚相。來到海邊的她更作大解放，以一身黃色吊帶連身裙上陣，綁上髮帶，大賣巴黎風情。此外，她又晒出激罕水着Look，比堅尼Top，有網民指相當「胸」狠！