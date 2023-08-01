娛圈單打：挖空心思博寵幸 一登星門價倍增

果然係星爺一出手，就知有沒有！自周星馳宣布開拍《少林女足》後，圈中一眾女星隨即為之瘋狂。向來進取的視后蔡思貝，挾着曾獲星爺親自回覆「收你做𡃁」的餘威率先獻身，以水着和宮廷Look頂波拍片望能成為幸運兒。

接着是「唔聲唔聲，嚇你一驚」的上位花旦郭柏妍。咪睇佢斯斯文文，原來都頗有機心。她以吊帶小背心和「𠝹波袋」上陣，誓以陽光性感「色誘」星爺，望能在片中預留一席位。最新則有「翻版超蓮」鄧月平加入戰團，她不惜苦心學習足球，希望準備充足再奉上影片，據聞星爺已預留面試機會畀呢位身材惹火的靚女嘞。

嗱，星爺新片女主角花落誰家，當然冇咁快揭盅，但圈中女星明爭暗鬥，就路人皆見，足見星爺號召力驚人。咁又係呀，過去但凡有幸雀屏中選成為「星女郎」，就算原本寂寂無聞，此後星途皆一片璀璨，例如黃聖依、張雨綺、徐嬌、林允。即使本身已有一定知名度如莫文蔚、張栢芝、趙薇，拍完星爺電影之後事業莫不更上層樓。

所以話啫，星爺有點石成金的能力，一眾女星唔爭崩頭就假。再講吖，機會係留給有準備的人，做得呢行，邊個唔恨紅透半邊天喎，就算最終無緣女主角寶座，一樣冇損失，話唔定讓星爺留下好印象，御賜在電影客串一角，一樣可以出位。

不過咁，以星爺近幾年的口味，似乎較鍾情內地名不見經傳的美女素人。話晒中國地大物博，幾靚的女仔都有，今回會唔會都係內地佳麗「一登星門」，不妨拭目以待。