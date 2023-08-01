愛犬患病 頓感無助 林夏薇速學寵物讀心術解困

愛狗之人林夏薇昨日聯同新劇演員做宣傳，她坦言相信寵物跟主人可心靈相通，更大爆親身經驗。同場的古佩玲則笑指「破壞王」愛犬曾咬爛她的包包及於外套屙尿。

視后林夏薇聯同周嘉洛、黃子恆、古佩玲等合演新劇《寵愛Pet Pet》昨日首播，眾演員於深水埗出席「狗狗好聲音」宣傳活動，而劇中數十隻寵物包括狗、貓、蛇等都有現身「造勢」，場面熱鬧。

林夏薇受訪時指沒想過那麼多寵物同時出現，狗狗們都能相處和諧，她說：「自己係相信寵物讀心，試過狗狗病咗好無助，上網去學寵物讀心，覺得有一下係接通到。狗狗患病時就算瞓着咗，佢一嘔我自然就醒，接住狗狗啲嘔吐物，寵物同主人係有心靈相通。」她表示與寵物拍劇需要加倍時間，但大家也很有耐性、很有愛，沒有怨言，希望收視會好，觀眾鍾意，又讚劇集能傳達正能量，宣揚愛護動物。而周嘉洛對首播相當緊張，亦希望劇集能帶出不棄養及讓大眾明白主人就是寵物的全部這個訊息。

古佩玲遭愛犬咬爛包包 至於古佩玲透露飼養了一隻意大利靈緹，她說：「經過旺角，見佢困咗喺玻璃屋好慘，驚佢抑鬱，連續探咗佢一星期，店員就氹我話唔帶佢走，就會送佢走，嗰陣覺得佢好慘，就帶咗佢返屋企。」她昨日未有帶愛犬出席活動，因擔心「破壞王」愛犬失控，她說：「每日返到屋企好似戰場咁，佢試過喺我啲褸袋度屙尿，咬爛咗我3個二手包包，整咗幾千蚊。」問到可有後悔養狗？她笑說：「日日都後悔，但係鬧完佢，佢又嗲番我，見到佢眼神又心軟。」