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「CoCo」飄澳洲半空
張惠妹的團隊在澳洲拍下「CoCo Lee」字樣。
台灣天后張惠妹在澳洲為演唱會作準備，未能親自送別好友，但亦越洋送上花牌，寫上「妳是永恒」致意。昨晨，阿妹團隊在酒店打開窗時，赫然看見天空出現「CoCo Lee」字樣及心心圖案，即時拍下，不少CoCo歌迷對此表示大為感動。
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