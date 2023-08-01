「CoCo」飄澳洲半空

台灣天后張惠妹在澳洲為演唱會作準備，未能親自送別好友，但亦越洋送上花牌，寫上「妳是永恒」致意。昨晨，阿妹團隊在酒店打開窗時，赫然看見天空出現「CoCo Lee」字樣及心心圖案，即時拍下，不少CoCo歌迷對此表示大為感動。