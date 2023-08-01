G.E.M.感恩遇上：好掛住你！

追思會先後播出多位藝人的片段，留下對CoCo的心意，包括蔡依林、李克勤、李安、G.E.M.、郭富城、黃曉明與王力宏等。蔡依林表示最深刻是新人時期坐飛機見到CoCo，對方熱情地跟她打招呼，她驚嘆偶像原來這麼平易近人。G.E.M.形容CoCo是她見過最Nice的前輩，慶幸生命裏有幾年跟對方交集，可以在台上一齊表演，台下一齊玩，她哽咽說：「我好掛住你、好愛你，好傷心再也見唔到你。」

李克勤與CoCo相識多年，近年有不少合作機會，他讚CoCo是心地善良、性格開朗的女仔，工作上永遠要做到100分：「舊年收到佢唔舒服嘅消息。我同好多人一樣，一時間好難接受佢離開嘅消息，希望佢喺另一個世界活得開心。」黃曉明則指CoCo像小太陽，照耀每一個人：「她離開時我還不相信，到知道是真的時候，才知她把快樂留給別人，將痛苦留給自己。她一直隱藏好痛苦，是不想大家擔心，我真的好想你。」而李安憶起奧斯卡頒獎典禮上，CoCo可愛地跟他說：「我是第一個亞洲人在這個舞台上表演，我一定要拚命地唱。」