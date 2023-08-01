Bruce淚別亡妻 與家屬零交流 李玟家姐靈堂哭訴：佢害死我個妹！

樂壇天后李玟（CoCo）的追思會充滿淚水，兩個家姐哭崩人前，更一度淒厲高喊：「佢害死咗我個妹呀！」而CoCo的分居丈夫Bruce終在靈堂露面，期間一度抹淚，但他與兩位女兒未有坐在家屬席，與CoCo的家姐也零交流，恍如陌路。

李玟上月2日輕生，延至5日不治，終年48歲，昨日在北角香港殯儀館設靈，靈堂布滿花海，靈柩四周放滿CoCo生前喜愛的粉紫及粉紅色鮮花，正中間擺放李媽媽及兩位家姐李秋林、李思林所送的粉紅色心形花圈。Bruce與兩位女兒低調由後門停車場入內，並坐在第二排，期間Bruce曾低頭抹淚，現場人士指他們與CoCo兩位家姐全程未有交談，追思會結束後便匆匆由後門登車離開。

長達兩小時的追思會於昨午4時起作全球直播，追思會結束後，親友逐一慰問CoCo兩位家姐，2人淚如雨下，期間有位高大的男士上前擁抱，2人突然情緒失控，嚎哭說：「佢害死咗我個妹呀！」此時直播片段即時「滅聲」，直至20分鐘後才回復正常。

甄妮：願做幾世知己 CoCo多位生前好友包括甄妮及蕭亞軒等，在追思會上分享與她的相處點滴，眾人難捨離別之情，忍不住痛哭起來。甄妮先向CoCo遺照三鞠躬，聲音抖震說：「今晚我哋約咗食飯，就係依家，但我唔喜歡用呢種方式見面，我真係好心痛！」她表示與CoCo並非經常見面，但多年來保持聯絡，又大讚對方對事業追求很專業，光芒萬丈，對朋友則如陽光般溫暖，是非常可愛的小女生：「她離開時正值我女兒生日，她跟我開了很大的玩笑，以後我應該過生日還是忌日？」她難過地表示，願意跟CoCo做幾世好知己：「願你在天之靈保守你家人，在無是非下，體體面面把後事做好，我們永遠愛你！」

蕭亞軒感激多年鼓勵 被CoCo視作小妹妹的蕭亞軒情緒激動，甫上台即泣不成聲，她表示早於求學時期已視對方為偶像及天后，有次在小巨蛋後台，CoCo給她很大的擁抱並交換電話，從此兩人經常聯繫。她指CoCo很留意她的新聞，在她人生沒有方向時以短訊鼓勵，還花很長時間與她通電話：「幾年前她一直叫我加油，說我很有天分，一定要回來表演，還常常留語音給我。她說自己是大姐姐，我就是小妹妹，有甚麼問題也可跟她說，她一定會保護我，不要擔心。」她承諾保持對方的堅強精神，一直跳舞、唱歌，最後指一指天說：「永遠的天后、巨星、女神，你在天上做天使，我們總有一天會在天上再見。」

CoCo昔日同窗好友Grace與Susana也先後上台，談到傷心處哭成淚人，Grace表示CoCo經常跟她勾手指尾：「我哋永遠唔知幾時再有機會見面，依家我要再次同你講再見喇！」語畢作勢勾手指尾，台下親友傳來爆喊聲，令人心酸。