韓團CRAVITY港騷掀炒飛熱 壽星仔性珉收「城堡」 隊友送肉嘴

首度襲港開騷的韓團CRAVITY人氣強勁，門票掀炒風，有粉絲求票不成，於場外隔空捧場。9子型爆登場大跳勁舞，Allen笑指被粉絲搞到濕晒，席上隊員為性珉提早慶生並爭相獻吻！

出道3年的CRAVITY前晚假九展舉行首個香港演唱會，全場爆滿！9子登場即連跳唱3首快歌《Get Lifted》、《Baddie》、《My Turn》，展現極具爆炸力的舞藝，令粉絲瘋狂尖叫！隊長世琳以廣東話高呼：「歡迎你哋！」率全員打招呼後，再逐一自我介紹。太煐搞笑以英文說：「你可以嗌我Baby！」Allen則謂：「好掛住你哋！」宋刑準（前譯：宋亨俊）字正腔圓說：「我係英俊刑準！」Allen指他們很努力準備舞台，還問粉絲：「鍾唔鍾意呀？」刑準指着Allen被汗水沾濕的白恤衫，搞笑問：「點解你濕晒？好性感！」Allen笑答：「因為大家令到我咁！」

明日20歲生日的性珉獲隊友及全場粉絲合唱生日歌，他見到蛋糕非常驚喜，成員亦對城堡蛋糕的裝飾十分好奇，又將忌廉抹在性珉臉上，並向壽星仔獻吻，令他非常感動：「真係好多謝大家，我愛你哋！」並大派飛吻。9子勁舞跳唱廿曲後，再跟全場粉絲大合照。他們表示知道香港粉絲等了很久，可以讓大家看到組合用心準備的表演，聽到粉絲嗌到拆天的應援聲，亦感受到大家的熱情，承諾會再來港演出。

門票炒至4,000元 CRAVITY是次港騷門票供不應求，原價1,480港元的靚位門票被炒至4,000港元，仍被搶空。當晚有半百樂迷求票不成，聚集場外隔空捧場，每當有人進出會場開門時，門外粉絲聽到場內的音樂也不禁自High！昨日成員離港獲逾200人送機，場面一度混亂！