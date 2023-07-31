暢所欲玄：不時不食，不時不做

廿四節氣之一「大暑」已過，現正處於三伏天的中伏階段，這跟我們的命運有甚麼關係？簡單而言，如不先掌握五運六氣，把身體守護好，有錢都沒有命去享或無力氣去取。我們去批一個命運，不只追求怎樣發財，還可根據八字批算，找出自身五行喜忌，從而對讀書、事業、婚姻、健康作出分析，連家族遺傳基因也能得到玄機。

一個人出生時空是先天的數，沒有人敢言幫你改命，除非是重新投胎吧！但是我們後天的運氣是真的可以通過人為去改變，最緊要保持頭腦清晰，對別人的說話加以分析。

在這濕悶又酷熱的日子，建議大家慎食生冷之物，要注意健脾祛濕、滋陰養陽，補泄兼顧。由於當令五行金不及，剋金之火偏盛，火生土，土主濕，濕過盛與土運太過的濕共同形成潮濕悶熱的氣候。

適時飲茶是有幫助的，「大紅袍」生津利尿，解熱防暑，消食解膩，降血脂，抗衰老。茶文化可通百脈，舉例從前有許多長者每天早上到茶樓泡茶，但今天則是浸茶，於是將茶的益處變成害處，正如毒可以救人也可以殺人。至於飲茶的時段適宜在辰時、巳時、未時、申時，即每天早上7時至11時，下午1時至5時，將有特殊功效。

堪輿學者元海