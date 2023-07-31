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王力宏台北騷黃牛混吉
台灣天王王力宏早前宣布於9月假台北小巨蛋連開兩場演唱會，門票前日正式開賣，執行長邱瓈寬談到票房走勢，表示：「好！還可以更好！」有網友買到多張800元新台幣（下同，約199港元）門票，並轉往「黃牛」的頁面放售，竟以原價賣出，令邱瓈寬𢱑晒頭：「為甚麼搶了原價賣？搶來幹嘛？打廣告？」
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