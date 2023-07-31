無綫視后張可頤近期鮮有在港露面，近日有網友上載於商場遇上她的合照，還分享巧遇過程，指看見可頤時鼓起勇氣要求拍照，對方亦爽快答允，更露出親切的微笑。相中張可頤美貌依舊，雖然年屆54歲，但未見歲月留痕，網民大讚她「人美心善」，兼且身材零走樣，和以前一樣苗條。