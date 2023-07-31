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杜德偉成功開騷 多得蘇芮
杜德偉（Alex）前晚假澳門舉行演唱會，獻唱大熱歌《脫掉》時，只脫剩貼身短褲，令全場起哄，而囝囝AJ在台下同樣極為興奮，遠距離跟爸爸共舞。Alex又謂曾擔心颱風杜蘇芮會影響個唱，幸好順利開騷，故笑言：「真係要多謝蘇芮冇嚟，我已經打咗電話畀真正嗰個蘇芮多謝佢，約埋佢下次一齊唱《酒干倘賣無》。」
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