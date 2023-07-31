簽無綫4年機會少 蔚雨芯望洗牌重來

藝人蔚雨芯憑剛播畢的無綫劇《靈戲逼人》人氣急升，但未有對獎項過分奢望。即將約滿無綫的她不排除續約，但直言對過去4年的發展有點失望。

蔚雨芯（Rainky）在《靈》劇中，與張振朗及李日朗的三角關係備受熱議，被讚演技大爆發。入行11年突變「風頭躉」，她竟感到無奈：「個天好似同我開玩笑，年前參演嘅《十月初五的月光》係台慶劇，我覺得要重視啲，點知出嚟嘅效果大家未必留意到，反而今次抱平常心去演，大家又好鍾意喎！」

暫時無劇一身輕的她，直認即將約滿無綫：「仲有幾個月約。（離巢？）有同公司傾緊，如果有好角色當然想拍多啲，唔排除留低嘅可能性。」過去4年與無綫簽下一紙經理人約，她坦言：「機會係少咗啲，但感恩當初只簽歌星約已經有劇拍，已經比其他人好喇！（完全冇失望？）唔多唔少都有啲嘅，當初簽經理人約，係希望透過大平台令觀眾更加認識自己，以前嘅我會介意點解人有我冇，依家心態有轉變，識得珍惜，凡事睇淡啲囉！」

避拍裸露戲 Rainky認為《靈》劇暫時是其代表作，但談到爭獎，她說：「公司有咁多叻嘅演員，冇咁快排到我。（有咩角色想挑戰？）想試吓剃頭演癌病患者，雖然我演戲唔算叻，但真係有戲癮。我寧願剃頭都唔會接演赤裸情慾戲，我有我嘅底線，一直以嚟性感可以，但裸露避得就避。」

8月8日便踏入30歲，她對未來充滿期盼：「我覺得十幾歲時好純真，二十幾歲有啲無知，反而『女人三十』應該有份淡定，可以話啱啱開始睇清楚個世界，觀望點洗牌重新嚟過，生日願望只係想一切順順利利。」已放低歌手身份4年的她，去年送了份「大禮」給自己：「去紐約租咗個錄音室，灌錄自己作曲、填詞嘅新歌，雖然未知幾時可以推出，但已經好有成功感。」