陳奕迅台灣收煙火蛋糕 徐濠縈母女變吃貨 獲讚似姊妹
陳奕迅完成台灣個唱，在當地獲工作人員為他慶祝生日，別具意義。而身在當地的太太徐濠縈，則把握機會外出掃小食。
「歌神」陳奕迅（Eason）早前於台北小巨蛋舉辦的《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會》圓滿落幕。此行太太徐濠縈及愛女陳康堤亦有飛到當地支持，認真溫馨。適逢Eason月底生日，當地工作人員亦有為他舉行生日會，除了安排了生日蛋糕，蛋糕上插有煙火效果的蠟燭，加上是心形設計，別具心思。戴上帽子的Eason則在蛋糕前合十和閉眼誠心許願。
珍珠奶茶麻辣鍋樣樣試
另一方面，徐濠縈與女兒則把握機會歎台灣地道美食，例如珍珠奶茶、蛋餅、麻辣鍋、葱油餅、鹽酥雞等，變身「吃貨」狂食過足癮。之後，她於社交網分享旅行靚相，見她與康堤似乎玩得很開心。不少網民留言：「隨時再來玩，美食太多了」、「身心靈都得到飽足」、「康堤好漂亮」、「很像兩姊妹」。
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