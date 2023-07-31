陳奕迅台灣收煙火蛋糕 徐濠縈母女變吃貨 獲讚似姊妹

「歌神」陳奕迅（Eason）早前於台北小巨蛋舉辦的《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會》圓滿落幕。此行太太徐濠縈及愛女陳康堤亦有飛到當地支持，認真溫馨。適逢Eason月底生日，當地工作人員亦有為他舉行生日會，除了安排了生日蛋糕，蛋糕上插有煙火效果的蠟燭，加上是心形設計，別具心思。戴上帽子的Eason則在蛋糕前合十和閉眼誠心許願。