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馬爾代夫歎世界 陳美詩Keep少女身材
陳美詩升呢幸福少奶奶，生活寫意。
藝人陳美詩（Macy）下嫁孫耀威後淡出娛樂圈，主力做老公賢內助兼過幸福少奶奶生活，雖然已非活在鎂光燈之下，但她的外表Keep得非常好，又不時在社交網分享生活點滴。
日前她到馬爾代夫旅遊，對住無敵大海景歎早餐，趁機打卡影靚相，身穿橙色小背心配熱褲的她，皮膚又白又滑，十分養眼。
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