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「織女」蔡依林義賣心血

蔡依林熟練地示範「織功」，又細心介紹製成品，為慈善出心出力。 蔡依林熟練地示範「織功」，又細心介紹製成品，為慈善出心出力。
蔡依林熟練地示範「織功」，又細心介紹製成品，為慈善出心出力。
台灣天后蔡依林愛心爆棚，經常為慈善出力。近日她在社交網分享親手編織的袋及帽等，以「織織不倦篇」為題做宣傳，介紹接觸針織後親手製造的每一件作品，興之所至更分享製作過程，以一雙巧手展現深厚「功力」，她透露會將針織品作慈善義賣，強調：「每一件作品真的都是獨一無二的誕生！」
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