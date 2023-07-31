娛圈單打：闊面女神賣萌 勝在樂而不淫

近年急速彈起的無綫小花戴祖儀（Joey），日前拍住羅家英出席宣傳活動，一少一老十分合拍。貴為新進女神之一，樣貌標致、身材煞食只是指定動作，難得的是Joey性格率真不做作，一塊包包面反而更添可愛。

現時流行「小顏」，不論男女，塊面愈細愈上鏡，但Joey天生闊面，平時都會放下長髮修飾，即使紮起頭髮，亦必保留左右「兩執」劉海，令Pizza面在視覺上收細。不過百密都有一疏，她年前參與配音節目，練習時沒有刻意遷就鏡頭角度，結果驚世Pizza面無所遁形，震驚不少網民。

Joey都自知面大，不過她寧願選擇積極收身減肥，都沒有選擇醫美「削骨還父」，在膠面假面充斥的娛樂圈，都可謂一道清泉。希望Joey堅持到底，將缺點化為優點，畢竟自然美比人工美耐看持久。

講開又講，Joey近年演技大躍進，在《多功能老婆》飾演幼稚園老師，「Girlfriendable」形象深入民心；之後加入《學是學非》，成為「是非精」一員；到了《青春不要臉》升呢做女一，同丁子朗一場邊除衫邊激咀的親熱戲，睇到觀眾嘩嘩聲。星途順暢恍如乘坐白金升降機，她亦不忘在社交網派福利，早前晒出激罕水着照大騷長腿，有時又會穿上緊身激凸小背心滋潤網民眼球，非常識做。

她是富二代，父親是馬來西亞華僑兼銀行高層，曾負笈英國修讀法律，但自覺律師工作不適合，轉而做網絡和街頭歌手。她另一為人津津樂道之處是投資有道，曾推出「草泥馬NFT」，短短15分鐘大賺500萬元。