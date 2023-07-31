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龍門陣
黃嘉雯跟風扮Barbie
黃嘉雯化身真人芭比，長腿任睇。
無綫小花黃嘉雯去年憑《下流上車族》飾演小三，盡騷傲人好身材而成功入屋。最近全城掀起「Barbie風」，緊貼潮流的她化身粉紅女郎，在社交平台分享美照大晒玲瓏浮凸的好身材，性感度爆燈，並發文：「女性能夠提升和塑造他人，會愛人同時亦被愛。」
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