黃嘉雯跟風扮Barbie

無綫小花黃嘉雯去年憑《下流上車族》飾演小三，盡騷傲人好身材而成功入屋。最近全城掀起「Barbie風」，緊貼潮流的她化身粉紅女郎，在社交平台分享美照大晒玲瓏浮凸的好身材，性感度爆燈，並發文：「女性能夠提升和塑造他人，會愛人同時亦被愛。」