演唱會破另類紀錄 Taylor粉絲瘋狂跳 等同2.3級地震

美國天后Taylor Swift日前於西雅圖開騷，現場觀眾大跳勁舞，被地震學家指出引發等同2.3級的地震，非常誇張，打破2011年美式足球球賽慶祝歡呼引發的震盪紀錄！

最近Taylor忙於舉行《Eras巡迴演唱會》，7月22及23日在西雅圖Lumen Field大球場開騷，粉絲興奮大跳特跳。西華盛頓大學的教授兼地震學家Jackie Caplan-Auerbach收集數據，顯示他們所產生的震盪相等於2.3級地震！

勁過「野獸地震」 Jackie受訪時表示：「我搵到開騷嗰兩晚嘅數據，好快發現佢哋放埋一齊睇係同一個信號排序，幾乎一樣。」2011年美式足球隊賽事中，西雅圖海鷹球員Marshawn Lynch開啟「野獸模式」精彩達陣，球迷慶祝歡呼震盪，當時被稱為「野獸地震」，而今次Taylor觀眾引發的地震強上兩倍，被稱為「Swift地震」！

Jackie又指「野獸地震」與「Swift地震」分別是震盪的時間長度，達陣的歡呼只維持數秒，但演唱會就更加不規則：「我搵咗Taylor Swift個騷10小時數據，節奏係控制咗行為。音樂、喇叭同節拍，所有能量都可以傳導落地下去震盪。」有記者表示當時有份欣賞Taylor演出，是直接感受到地動山搖，完騷後耳仔還繼續耳鳴，非常誇張！