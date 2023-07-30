暢所欲玄：助旺婚姻家庭的姓名數理

名字不僅代表一個人，還有深刻的寓意。好的名字對婚姻、家庭都有深遠影響，而在姓名學中，哪些數理能助旺婚姻家庭呢？

康熙筆劃11：為挽回家運的春陽成育數，此數理代表天賦吉運，機遇良好，次得富貴繁榮，有再興家的暗示，是能夠挽回家運平靜和順的最大吉數。

康熙筆劃15：為福壽拱照的立身興家數，此數理代表福壽圓滿之象，多受上司的惠澤，為富貴榮華、繁榮興家的大吉數。

康熙筆劃24：為家門餘慶的金錢豐盛數，此數理含義是路途雖有崎嶇，但才略智謀出眾，不依祖業而立身，白手可以起家，財運到老愈豐的吉利數。

康熙筆劃25：為天資英敏的剛毅果斷數，此數理代表資質聰敏，有奇特的才能，平和而謙虛者，家庭圓滿，子孫昌盛。

康熙筆劃45：為三才善者新生如意數，此數理為順風揚帆之象，可遂大志大業，克破萬難而成功，家庭可望圓滿，子孫旺盛。

總括而言，一個意境高闊、寓意吉祥、與八字陰陽五行相配相生相旺的名字，才能稱之為好名字，而好名字是一筆取之不盡的無形財富。

玄學名師黃楚淇