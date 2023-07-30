7月30日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月30日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
TFBOYS西安騷 大樹位出租
由易烊千璽、王源及王俊凱組成的男團TFBOYS，將於出道日8月6日假西安舉行一場10周年演唱會，有傳頭排門票被炒至約220萬港元一張，甚至連場館外的大樹位亦有價有市，「租金」為每小時約5,500元，賺到笑的黃牛直言：「粉絲瘋狂到我不敢收錢。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230730-0730_00282_075/TFBOYS西安騷--大樹位出租
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc