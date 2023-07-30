娛樂

TFBOYS西安騷 大樹位出租

由易烊千璽、王源及王俊凱組成的男團TFBOYS，將於出道日8月6日假西安舉行一場10周年演唱會，有傳頭排門票被炒至約220萬港元一張，甚至連場館外的大樹位亦有價有市，「租金」為每小時約5,500元，賺到笑的黃牛直言：「粉絲瘋狂到我不敢收錢。」
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