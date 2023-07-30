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蔡嘉欣5位數買狗窩
藝人蔡嘉欣日前拍片分享最近買的名牌戰利品，更意外公開愛巢一角，見屋內以暖色為主調，感覺雅致溫馨，更可眺望無敵大海景。之後她搬出一個橙色大盒，在貼文寫道：「近期的購物最有趣之一是狗窩，跟我家裏色調意外地匹配。」而該愛犬新居價值約萬五元。
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