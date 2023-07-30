娛樂

鄺潔楹打高球 得心應手

打高爾夫球不受身形局限，鄺潔楹盡情發揮。 打高爾夫球不受身形局限，鄺潔楹盡情發揮。
打高爾夫球不受身形局限，鄺潔楹盡情發揮。
周奕瑋、余思霆和鄺潔楹於旅遊節目《日本限定Super遊》中，去到一間居酒屋品嘗岩手地酒宴會套餐，當中的生蠔十分巨型，眾人大飽口福。之後眾人到安比高原高爾夫俱樂部打Golf，想不到人仔細細的鄺潔楹甚有天分，每次一擊即中，相反周奕瑋多次揮空桿，相當水皮，更慘遭恥笑。
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