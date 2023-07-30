一年前約定 卸任找數 林鈺洧得償所望 組港姐「旅」團

卸任在即的港姐冠軍林鈺洧，原來一年前已相約同屆佳麗旅行，但因履行職務延期至今，故卸任後會實踐約定，希望到北極、瑞士及埃及等地放肆旅行。

應屆港姐冠軍林鈺洧、季軍梁超怡、友誼小姐邢慧敏、歌手胡鴻鈞、張馳豪（Aska）與何晉樂（Rock）等，昨日出席籌款晚會《星光熠熠耀保良》記者會。林鈺洧表示她們的首要任務是呼籲大家購買晚會門票：「嗰晚會係我哋卸任後嘅活動，算係延續港姐嘅職務，都可以話圓咗我嘅夢想。」

問到卸任後可會放假輕鬆一番？邢慧敏透露選美期間，眾佳麗曾建議一齊旅行，但因她們要履行港姐職務而未能成行：「卸任後就可以一班女仔一齊去旅行玩吓，地點未定，我想去近啲，林鈺洧就想去遠啲。」林鈺洧坦言整年為履行港姐職責未有外遊，有很多地方想去，包括北極、瑞士及埃及等。而梁超怡表示有時間會做運動及養生，因之前拍劇太累。

胡鴻鈞拍MV 唔搵女主角 胡鴻鈞表示將推出國語歌，數天後要往北京錄歌及拍MV，但不會有MV女主角：「我所有嘅MV都係得我一個，因為我怕女主角會搶Fo。」提到甄子丹女兒甄濟如最近加入其唱片公司，他即恭喜對方，並希望有機會合作。對於緋聞女友蔡思貝向周星馳自薦演《少林女足》，問他會否倣效女方自薦？他笑言：「佢好似只係搵女仔演。（你可以自薦做教練？）呢啲隨緣，我暫時專注喺唱歌。」

至於聲夢歌手Aska與Rock有份在晚會上表演，Aska表示剛收到監製通知，當晚可能需要跳唱。提到聲夢女將最近紛紛出新歌，Rock坦言羨慕姚焯菲到日本拍MV，他希望有機會在台南拍MV，又指最近不停行山唱歌練氣，積極裝備自己。