王君馨綁仔色誘 魏浚笙騰雞獻唱「腦震盪」

王君馨首次擔任沙灘音樂節嘉賓，以Bra Top襯短裙的戰鬥格登場，大跳電臀舞色誘《造星V》仔仔Adams！同是音樂節初哥的魏浚笙表現緊張，在台上踱步叮囑自己保持鎮定。

一連兩日在愉景灣沙灘舉行的沙灘音樂節昨日開鑼，因天氣不穩由紅雨轉黃雨，音樂節延遲了半個鐘，待黃色暴雨警告信號取消後才開騷，但仍惹來網民抱怨。演出嘉賓有來自台灣的周予天、組合五堅情成員陳零九及邱鋒澤，周予天即興晒赤膊，陳零九和邱鋒澤則用水槍和水喉噴觀眾降溫，至於組合XiX的5位成員勁歌熱舞，還有少爺占搞笑炒熱氣氛。

要數最火辣，一定非王君馨莫屬，她將《造星V》仔仔Adams反綁在椅子上，在他身旁跳辣舞。她指Bra Top是度身訂造，出門前老公掃視全身，以笑容表示滿意。她指任《造星V》評審時已很欣賞Owen，知道他帶同Adams、Ash和王鋒出席，希望將來有機會合作。被君馨色誘的Adams緊張到全身僵硬，表示是第一次被女人綁，其他仔仔即偷笑表示羨慕。

馮允謙向未來外父認叻 至於魏浚笙首次演出音樂節表現緊張，自爆唱第一首歌時腦袋和聲音也在抖震，靠踱步鎮靜情緒，擔心動作太多會走音，自評演出比之前幾次有進步。馮允謙任壓軸表演嘉賓，穿長袖外套登場，成為全場「最冬天」的一人，他透露暑假會飛家鄉加拿大出席歌唱比賽任嘉賓，屆時女友及家人都會捧場，是第一次在未來外父及外母面前演出，他笑言：「唔可以招積，但要認叻。」