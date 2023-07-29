贏晒BLACK PINK隊友 Jennie愈鬧愈Hit 封時尚K-Pop女王

韓團BLACK PINK成員Jennie因是非不絕而經常掀起熱話，卻因此力壓隊友與NewJeans成員Hanni，榮登「時尚界最喜愛K-Pop歌手No.1」，而組合最近推出的聯乘杯具更掀起熾熱炒風！

熱爆全球的BLACK PINK去年展開世界巡唱，一票難求，4女又各自代言不同時尚品牌鬥搶客，亦有愈來愈多K-Pop歌手獲國際品牌青睞，借助韓星的人氣及號召力刺激產品銷售額。最近英國知名時尚雜誌便根據品牌商的喜愛，公布「2023時尚界最喜愛的K-Pop歌手TOP 10」排名。

早前參演首部美劇《偶像漩渦》（The Idol）狂吸負評的Jennie爭議不絕，經常被指演出Hea跳而成為網民熱話，卻因高度話題性而力壓隊友，稱霸「TOP 10」排行榜。屈居亞軍是年僅18歲的Hanni，她所屬的女團NewJeans出道短短一年，氣勢已直逼BLACK PINK，擁有標致五官及氣質獨特的Hanni更成功跑出，獲新世代消費者追捧而成為國際品牌的新寵。天團防彈少年團（BTS）的隊長RM雖然不及隊友V及Jungkook帥氣，但屢次帶隊亮相國際盛事也表現淡定兼大晒流利英語，加上經常參觀畫展，身上散發藝術氣息，深得品牌商注目，成功躋身三甲。

至於Jennie隊友Lisa、Rose及Jisoo影響力同樣驚人，分別排名第4、7及10位。韓團Stray Kids成員鉉辰排第5位；另一男團NCT成員Jaehyun與Taeyong依次排第6、8位；限定女團I.O.I出身的22歲混血歌手Somi則進佔第9位。

Lisa水晶杯炒到3,800 此外，BLACK PINK與連鎖咖啡店推出的聯乘產品，在亞洲各地開售後，掀起熾熱炒風！Lisa與Jisoo最近各自手持產品造勢，在香港開售首天即被秒殺，當中有Lisa加持的粉紅色別注版水晶杯更由原價850港元被炒至逾3,800港元。

目前BLACK PINK世巡門票收益已累積至12.8億港元，組合原定今、明在越南舉行兩場演出，但主辦方未有為演出支付音樂版權費而遭當地音樂版權保護中心向河內人民委員會要求取消兩場演出，相關部門回應稱正在調查事件。

至於NewJeans剛推出的新碟《Get Up》首周大賣逾165萬張，超越BLACK PINK去年推出的《BORN PINK》逾154萬張銷量，登上K-Pop女團史上最高首周開售紀錄No.2，aespa以169.8萬張力保冠軍紀錄。