暢所欲玄：十二星座變好心情方法（下）

天秤座： 找來一眾閨密跟你分憂，一起做些優雅的事，例如去High tea或買靚衫，令自己內內外外都變得更有吸引力，看到漂亮的人或事，心情就容易變好。

天蠍座：可能要摧毀一些舊事才能夠重新上路，可以是將長頭髮剪短、跟令你不開心的人斷絕來往，又或者收埋自己不去見人，要讓心情回復正常後，才重新出發。

人馬座：放一個假期，去一個旅行是讓心情變好的最快方法，個性一向簡單的你，只要知道自己跌低是可以起身重新上路已足夠，樂觀是人馬座最大的人生禮物。

山羊座：可能會抑鬱一陣子，有些負面的想法，但不要讓自己沉淪下去，走到大自然接觸泥土或樹木，感覺跟大地連結，如果心情還是很壞，就睡覺吧！

水瓶座：不跟常規行事可以讓自己開心，不要服從別人的指令，按自己的節奏做事，就算你所做的事跟別人不一樣，也不用在乎，世上是沒有兩個一樣的你。

雙魚座：有很多事情可以做，如看一套讓自己大哭的電影，又或一次過睡上廿四小時，沒有特定的方法，最緊要是想做甚麼就做甚麼，接受現實永遠是最痛苦的。

占星師Ida