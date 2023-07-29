娛樂

江嘉敏收情信惹鄙視
由C君、黃紫恩擔任主持的節目《咁你都唔識》，早前邀得江嘉敏、薛家燕及鄧梓峰擔任嘉賓。當中江嘉敏晒香肩亮相，自爆收過情信，結果惹來眾人「鄙視」，她說：「情信呢家嘢，我相信大家都有收過啦！」豈料全場鴉雀無聲，主持更急急劃清界線，藉此搞氣氛。
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