由C君、黃紫恩擔任主持的節目《咁你都唔識》，早前邀得江嘉敏、薛家燕及鄧梓峰擔任嘉賓。當中江嘉敏晒香肩亮相，自爆收過情信，結果惹來眾人「鄙視」，她說：「情信呢家嘢，我相信大家都有收過啦！」豈料全場鴉雀無聲，主持更急急劃清界線，藉此搞氣氛。