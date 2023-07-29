7月29日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月29日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
高圓圓企定定 等老公開餐
內地女星高圓圓與老公趙又廷近日去河北阿那亞度假，所到之處均被網民野生捕獲，他們表現親民，趙又廷在咖啡店買咖啡及麵包時，禮貌地與網民打招呼，圓圓則在站在身旁默默等候，之後才並肩捧着食物離開。有網民另一日過馬路時巧遇他們，圓圓懶理外套滑落，堅持與老公拖手過馬路，相當恩愛。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230729-0729_00282_055/高圓圓企定定--等老公開餐
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc