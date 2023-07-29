娛樂

高圓圓企定定 等老公開餐

內地女星高圓圓與老公趙又廷近日去河北阿那亞度假，所到之處均被網民野生捕獲，他們表現親民，趙又廷在咖啡店買咖啡及麵包時，禮貌地與網民打招呼，圓圓則在站在身旁默默等候，之後才並肩捧着食物離開。有網民另一日過馬路時巧遇他們，圓圓懶理外套滑落，堅持與老公拖手過馬路，相當恩愛。
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