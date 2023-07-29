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孟子後人孟慶而 三點式任曬
孟慶而外遊大解放，盡展驕人身材。
台灣女星、孟子第73代後人孟慶而宣布舉辦個人音樂會，近日她前往多國旅行大解放，分享多張火辣照。皮膚白皙的她身穿鮮紅色比堅尼在海邊玩水，前凸後翹的好身材盡現眼前，她發文：「謝謝你，幸福的夏天，我一點都不介意再黑一些。」
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