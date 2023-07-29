中娛星動：潛伏13年大報復！ 刀郎唱衰仇家 吸20億播放量

神隱10多年的內地歌手刀郎近日推出新歌《羅剎海市》，由於歌詞意有所指，被指是暗諷與他不咬弦多年的那英、汪峰、楊坤及高曉松，隨即令歌曲熱度急升，至今已錄得20億播放量！那英首當其衝被網暴，在視頻平台評論區勁吸370萬負評！

憑《2002年的第一場雪》紅遍大江南北的內地歌手刀郎近日推出新專輯《山歌寥哉》，其中一首歌《羅剎海市》以民歌、小調及搖滾等曲風為主，缺少往日滄桑渾厚的唱腔，除了曲風大轉變，原來部分歌詞更非常「惹火」，如：「勾欄從來扮高雅，自古公公好威名」、「豈有畫堂登豬狗，哪來鞋拔作如意」等，被指是暗諷那英、汪峰、楊坤及高曉松。此曲引起網上熱議，網民挖出刀郎與各人的恩怨，相關討論帶動歌曲熱度，結果推出不足10天，全網播放量已高達20億！

要數眾人之間的牙齒印，要回帶至2010年，當年那英在內地音樂頒獎禮擔任評委，作為主評人的她以一票否決刀郎入圍，並指：「刀郎的歌不具備審美觀點，都是農民聽的歌曲。」楊坤附和：「刀郎的歌能叫音樂嗎？簡直讓中國流行音樂倒退了15年。」高曉松更表示若有人送來刀郎的唱片，他會直接丟進垃圾桶；汪峰亦批評刀郎的歌沒有藝術價值、歌詞膚淺沒深度、旋律老土、嗓音平淡，指刀郎只是個捉緊時機迎合大眾的商人，並非音樂家及藝術家。

那英喪吸負評求救 刀郎事隔多年出手「復仇」，網民一致力撐，並紛紛要求他現身回應。而其新歌發布後，那英的視頻平台評論區頓時淪陷，留言人數不斷創新高，至今已達370萬，內容全是負評，紛紛追問她有否後悔當年如此評價刀郎。那英日前出席公開活動時，表示對遭受網暴感困惑：「他們為甚麼要網暴我？怎樣能屏蔽那些評論？」至於楊坤方面，有網民留言稱在直播間點唱《羅》曲，結果被楊坤踢出直播群組，另有網民留言：「別綁架底層了，被你罵的也是底層，《羅》這歌可能罵的是你。」沒料楊坤回應該貼文：「最後一句就對了！」意指亦可能是罵對方，被網民揶揄他不肯認低威。