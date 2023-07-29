娛樂

周星馳為偶像晒畫功

齋睇笑容，已知周星馳對畫作相當滿意。 齋睇笑容，已知周星馳對畫作相當滿意。
齋睇笑容，已知周星馳對畫作相當滿意。
向來是李小龍迷的周星馳，近日在社交網分享徒手畫李小龍經典起飛腳肖像的影片，見他很快便完成作品，畫功相當出色，令網民大開眼界！他還引用李小龍金句表示：「我不怕對手有一萬招，只怕對手一招練了一萬次。」
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