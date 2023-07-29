出事一年 So Ching努力振作 阿Mo更新社交網 Emoji自我鼓勵

阿Mo

舞者李啟言（阿Mo）去年在MIRROR演唱會受重創，昨日事發一周年，他突然更新社交網，以手臂Emoji為自己打氣，女友So Ching、MIRROR成員Edan及Anson Kong亦有轉發支持。

去年7月28日，MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故，舞者李啟言（阿Mo）被墮下的巨型屏幕擊中重傷，至今仍留院接受治療。昨日是事故一周年，阿Mo凌晨突然更新社交網，在限時動態留下一個手臂Emoji表達心情，似為自己及關心他的人打氣。其父李盛林牧師早前透過代禱信交代阿Mo的康復進展，指四肢恢復一些感覺，頸部更有限度轉動。

一直對阿Mo不離不棄的女友So Ching，以及MIRROR成員Anson Kong（AK）、Edan均有轉載阿Mo發文以示支持，當中So Ching離開女團COLLAR後重返跳舞世界，開班做導師教舞，近日她分享與朋友外出及為愛貓慶祝生日的舊照，努力重回生活軌道。

Anson Lo埋首工作 阿Mo好友Anson Lo未有公開表態，僅分享個人照片問道：「黑色頭髮lo is Back，u like it？」忙到冇停手的他，完成演唱會翌日即以「白馬王子Lo」造型出席品牌活動，適逢其農曆生日，現場Fans送上生日祝福，而他亦大派「寵粉」福利，不停揮手打招呼。他日前推出新歌《浪漫殺死巨蟹座》MV，不足一星期點擊率已突破200萬；新片《釀魂》昨日亦公開新劇照，工作浪接浪！

阿Mo突然在社交網留下手臂Emoji，AK與Edan轉發支持。 So Ching近日陸續上載舊照，分享生活點滴。 阿Mo好友Anson Lo，剛完成個唱便投入新工作。