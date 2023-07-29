結束19年愛情長跑 楊紫瓊嫁富貴男友瑞士完婚

女星楊紫瓊事業愛情兩得意，繼勇奪奧斯卡影后殊榮後再傳來喜訊，日前在瑞士與法國富豪男友Jean Todt拉埋天窗，結束19年的愛情長跑。

馬來西亞華裔女星楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once），勇奪《奧斯卡金像獎》首名亞裔影后的殊榮，演藝事業登上高峰。感情方面同樣精彩，她與年長17歲的法國富豪男友Jean Todt結束19年愛情長跑，7月27日在瑞士日內瓦結婚，獲一眾親朋好友到場見證及送上祝福。

小金人陪嫁 一級方程式賽車手馬沙（Felipe Massa）在社交網上載楊紫瓊與Jean的喜帖，當中寫着一對新人的相識經過，兩人早於2004年6月4日在上海相識，1個半月後Jean已求婚，如今終於可以履行神聖的婚約舉行婚禮，可喜可賀。

馬沙同時分享婚禮照片，見楊紫瓊不忘帶着奧斯卡獎座到現場見證這個重要時刻，而她未有跟傳統穿白色婚紗，反而挑選了一件香檳色的珠寶禮服，以及白色襯衫配蛋糕裙現身，低調中又帶優雅。婚禮上，她與Jean攬到實切蛋糕合照，明艷照人，不少粉絲透過社交平台留言送上祝福。