結束19年愛情長跑 楊紫瓊嫁富貴男友瑞士完婚

馬來西亞華裔女星楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),勇奪《奧斯卡金像獎》首名亞裔影后的殊榮,演藝事業登上高峰。感情方面同樣精彩,她與年長17歲的法國富豪男友Jean Todt結束19年愛情長跑,7月27日在瑞士日內瓦結婚,獲一眾親朋好友到場見證及送上祝福。