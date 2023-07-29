娛樂

彭于晏尖沙咀拍戲露「真面目」

台灣男星彭于晏來港拍戲，日前現身尖沙咀街頭，引來大批市民圍觀，有網民拍片並分享到社交網，見他在零P圖下依然靚仔到爆，「真面目」令網民驚嘆，紛紛大讚保養得宜！他由化妝間行到拍攝場地，雖然身穿恤衫，仍難掩爆肌身材，難怪迷倒無數「彭太」。
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