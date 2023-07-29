師姐馮盈盈加持 王怡然病愈歸隊 發力追落後

候選港姐王怡然早前缺席廣東親善活動，因而傳退選，昨日她現身解畫，聲稱只因第二度「中招」要休養，笑言不用擔心賽前染疫，更獲師姐馮盈盈「加持」視為心水！

《2023香港小姐競選》16位候選佳麗昨日現身將軍澳電視城，師姐麥美恩、馮盈盈、何依婷與宋宛穎向她們分享選美經驗，席上公布「你最Like的心水佳麗」網上投票5強走勢，最高票數是郭珮文、王敏慈、莊子璇、梁晶晶與鄧凱文。

同樣大熱的王怡然日前缺席廣東親善活動，加上在內地官方社交網的海報中消失，爆出退選疑雲。昨日她現身解畫，自爆第二次「中招」，相信是被屋企人感染：「大家好有趣，唔係擔心我嘅病，係好似當笑話咁睇，冇諗過退選，自己好Enjoy，只係中Covid，好番就返嚟。」又表示染疫沒有影響狀態，也沒有腦霧，最可惜是沒有減磅。

談到師姐馮盈盈睇好她，讚她廣東話有進步，最重要是決心，她說：「會聽多啲廣東話廣播節目，同佳麗講廣東話，盡量少啲講普通話。」問到才藝表演可會表演急口令？她即示範一段急口令，並得戚賣萌。對於在網上投票跌出5強，她笑言會再努力。

宋宛穎睇好郭珮文 在網上投票暫時領先的郭珮文，被問有否信心入三甲，她說：「好怕失望，所以冇咩期望，會做到最好。」暫居第3的莊子璇則認為人氣並非考慮因素，要看臨場表現。

曾任口才導師的馮盈盈覺得莊子璇口才最好，說話語速快，甚有她的影子：「都有叫佢講慢啲。」宋宛穎被問哪位佳麗有冠軍相，她坦言有啲難揀：「我嘅心水係郭珮文，因為覺得佢好真。」又指郭珮文身材出眾有優勢。