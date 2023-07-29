娛樂

谷愛凌意大利影「浴」照

谷愛凌浸浴前玩自拍。 谷愛凌浸浴前玩自拍。
谷愛凌浸浴前玩自拍。
「滑雪女神」谷愛凌經常外出工作和旅遊，繼5月到西班牙度假後，最近她到了意大利的西西里島，並於社交平台分享靚相。見她不時穿小背心、短裙出巡，打扮時尚兼火辣。她又去看海及游水，非常寫意。女神不忘向粉絲派福利，穿上露背吊帶上衣襯熱褲，大晒修長美腿，之後着浴袍對鏡自拍，相當養眼。
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