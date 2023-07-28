突埋身觸摸 驚青彈開 張元英被細路嚇親 「虎媽」出征圍剿

韓星張元英早前因被小男孩伸手觸摸而嚇到彈開，相關短片在網上瘋傳後，激嬲大批媽媽級網民，鬧爆她身為偶像卻反應過敏，令細路留下陰影，幸好她前日出席活動時未見心情受影響。

人紅招風雨！韓團IVE成員張元英又惹爭議！早前她與隊友到西班牙出席韓流騷，外出期間，一名外籍男孩突然走向張元英並伸手想觸摸她，因事出突然，她嚇到即時彈開，隨後有女職員上前阻擋，影片在網上瘋傳後引起熱議，不少網民表示理解，認為她只是因陌生人突然靠近而出於本能反應躲開。

不過，短片被轉載至韓國一個媽媽群組的討論區後，卻惹來大批家長圍剿，批評張元英這樣對待小朋友太過分，認為孩子只是出於好奇而上前打招呼，覺得她只要笑着回應便可：「張元英無意識的反應，瞬間暴露了真實人格，可見她本來就不是善良的人。」甚至有家長擔心孩子留下陰影：「看她的表情，還以為見到甚麼昆蟲！」

Fans促家長教育 大批網民湧入張元英社交網留言辱罵，Fans不甘偶像受委屈，群起留言護航：「突然有陌生人靠近並伸手摸你，難道不會被嚇倒嗎？」亦有人指出家長應好好教育孩子，不要隨便觸摸他人。

面對網上大量負評，張元英心情未受影響，前日晒腿出席手機發布會，風騷與憑美劇《毒癮女孩》（Euphoria）走紅的美國女星Sydney Sweeney合照，同場還有天團防彈少年團成員SUGA。另外，前年底出道的IVE氣勢當旺，繼今年4月推出首張正規專輯大賣後，業界指組合正準備10月回歸樂壇，並將舉行出道後首個大型演唱會，繼續瘋狂吸金。