暢所欲玄：戊土日天干命格如何

戊土出生的八字，日天干之命主，戊土是陽性的土，代表山、城牆，是厚而實的土，帶一些乾燥。濕潤而軟弱的是陰性己土，而不是戊土。山崗之戊土，最重要是有大樹，綠化的山有生氣，沒有草沒有樹之戊土山，沒有生氣，難言富貴。

戊土生於春，樹綠草盛之時，大地山林充滿生機。春回大地喜見太陽丙火照耀，則戊土不怕木剋，官印相生之格，富貴可期。春木戊土無火來生，更是地支無土作根，是為孤山，即使綠草如茵，只作短暫之榮華，因土弱難堪木剋。

戊生於夏，土得炎夏火盛之生，身強乾燥，命中需見水木並存，安享富貴。夏天需要水來降溫，乾燥之戊土得水來潤澤，更見山有林木。夏土根強，有水有木的一山一山又一山，正是千山萬水，財官印全，不但富貴而且長壽。

戊生於秋，山林枯黃，喜水來生木，更喜火來生土，命中水木火土全，才可安享富貴。秋天金旺泄土，地支需見土為根，有火來生土，戊土山崗才有力量，當然不能沒有樹木，水是財星來灌溉林木之官星，五行齊全方為吉。

戊生於冬，冬水財旺，喜火來溫暖生土之力，更見甲木樹林，才可論富貴，缺一不可言富。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅