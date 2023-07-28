男神魏浚笙昨日現身代言活動，他自言受節目《膠戰》帶挈令工作及收入增加，問他如何獎勵自己？他自認是儲蓄型，不會胡亂花錢，至於可有想過置業或儲起做老婆本？他說：「啲錢儲起係因應時代變遷，有錢傍身會有安全感，我暫時唔會買樓，覺得租好啲，如果買咗之後住得唔舒服就好難轉。」