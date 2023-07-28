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唐嫣拍古偶劇被嫌老
內地女星唐嫣拍攝由王家衛執導兼監製的劇集《繁花》歷時3年，最近終於殺青，隨即投入另一套古裝仙俠劇《念無雙》的拍攝。不過部分網民不太看好《念》劇，認為唐嫣已接近40歲，不適合演這類古裝偶像劇，加上男主角劉學義知名度遠不及女主，唐嫣被嘲資源降級。
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