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孫慧雪第二胎巨B「面世」
藝人孫慧雪早前宣布再度懷孕，並拍下性感孕照留念，當時她曾自爆有44吋巨肚，連自己腳趾也見不到。前日她透過社交網宣布第二胎已經出世，並上載了小朋友正睡覺的照片，看到細仔身形真的是個巨嬰，臉珠脹卜卜，相當可愛，孫慧雪開心表示：「細佬出來了！」
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