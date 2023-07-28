詩詩驚喜安排 偶像歌聲到賀 甄子丹「登六」 被女兒搶鏡

甄子丹昨日60歲生日，正式「登六」！早前，他跟太太汪詩詩於意大利科莫湖補辦盛大婚禮，並跟女兒甄濟如（Jasmine）和兒子甄濟嘉（James）影全家福，令詩詩相當感動，一向甚有心思的她，亦特別於婚禮翌日，為子丹送上驚喜生日派對，除特別請來著名國際歌星Paul Anka獻唱外，還特別邀得吳京、任賢齊、吳尊、李克勤夫婦、劉雅瑟、熊黛林、奧斯卡金像導演Guillermo del toro、《殺神John Wick》導演Chad Stahelski以及演員Scott Adkins拍片祝賀，令子丹開心不已！

與大仔溫馨同框

子丹一直很喜歡Paul Anka的歌曲，當對方表演時，子丹即不停拍照，並與詩詩一齊跳舞，十分盡興，不過，論到當晚最亮眼的表演者，當然是子丹囡囡Jasmine！她穿上一襲紅色吊帶晚裝裙，在台上獻唱時表現淡定，加上超高顏值，相當搶鏡，表演獲得不少掌聲。子丹以及詩詩家人包括詩詩90多歲的外婆、子丹大仔Jeff、妹妹、妹夫等都有到意大利觀禮及參與生日派對，子丹大仔Jeff更與爸爸、詩詩及濟如、濟嘉合照，相當溫馨！