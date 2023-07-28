Anson Lo頂唔順 考慮放大假

MIRROR成員Anson Lo的個人演唱會前晚落幕，雙親睇足4場，隊友Edan、Jer及Jeremy亦結伴捧場。他談到近年的經歷：「曾經同花姐（經理人）講頂唔順，父母都叫我停一陣，唔好衝得咁快，自己好掙扎，唔知應該停定係繼續……」隨即爆喊，表示幸得粉絲支持才可以繼續走下去。騷後受訪時，他指公司提出可放兩個月大假，他會考慮。提到今日是MIRROR紅館意外一周年，他說：「公司同阿Mo家屬有溝通，會喺最適當嘅時候畀我哋去探望，成件事仲審訊中，唔方便講。（有冇嘢同阿Mo講？）我覺得親身講好啲。」前晚完成個唱後，昨晨他即出動到旺角拍攝，不少粉絲現身支持，事後他發文感謝：「你們快點回家休息睡覺，真的辛苦了。」