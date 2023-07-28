只求跟周星馳學嘢 蔡思貝做PA都制

蔡思貝剛完成《貝遊歐洲》拍攝返港，講到最近拍片應徵周星馳電影《少林女足》，她指如果未能成為「星女郎」，即使做幕後PA也心甘情願，只望跟前輩學習圓夢！

視后蔡思貝昨日在觀塘apm出席活動，她主持的旅遊節目《貝遊英倫》受歡迎，火速添食去英國及意大利拍攝《貝遊歐洲》，21日內走訪了9個城市，日夜兼程，Chur到盡拍攝。問到是否已愛上拍旅遊節目？她說：「係發掘咗另外一樣Enjoy嘅嘢，當然演戲係第一，拍攝旅遊節目就係見到嘅人同事可以增加自己嘅資料庫，一舉兩得。」她指此行繼續一腳踢，主持、化妝、服裝都要兼顧，每日要早起做準備。

落機飛撲買足球 提到周星馳早前招募《少林女足》時，剛巧是她要出發拍攝的日子，她為了與對方合作，在拍節目期間拍片應徵，而落機第一時間就是去買足球，她說：「條片自己構思、自己拍、自己剪，趁歐洲回程機嗰20幾個鐘剪，返嚟再剪，剪咗兩日兩夜，好攰、好眼瞓。自己已經遲咗，所以想爭取時間，之後就昏迷咗幾日。」

問到出片後，周星馳可有反應？她明白籌備電影並非一朝一夕的事，認為只要時機到，對方有需要就會聯絡她：「Post片之前都同自己講，唔好理結果，如果好在意結果會好辛苦，享受個創作過程。如果條片令到人笑咗一下，已經好足夠，亦知道星爺有畀Like，已經好開心。」提到招募競爭激烈，她說：「我諗個個都想同星爺合作，就算唔係做演員，就算做PA我都好想，想睇佢做嘢點決策，導演嘅角度，好想學嘢。」