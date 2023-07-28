姊登門尋衣物 遭Bruce員工阻撓 李玟百套靚衫不翼而飛

樂壇天后李玟的喪禮將於下周一在港舉行，其姊日前到李玟分居丈夫Bruce的寓所取回妹妹衣物，卻因對方不在港而被阻撓，百套珍貴晚裝及用作壽衣的白色長裙至今還未尋回。

李玟（CoCo）本月5日在香港瑪麗醫院逝世，終年48歲，喪禮將於下周一舉行。昨日有消息指，家人正挑選其生前晚裝伴隨她入土為安，包括她於2000年登上奧斯卡表演所穿的紅色旗袍，惟家人到CoCo分居老公Bruce的赤柱寓所望尋回衣物時，卻因Bruce不在港而遭其公司職員阻撓，稱屋內已沒有CoCo衣物。

不過家人不相信，因CoCo兩年前遷出時未有帶走表演服飾，擔心有人刻意保留衣物變賣或作不法用途，要求對方48小時內交出衣物，否則報案處理，最終成功取回該紅色旗袍等6至7條晚裝裙，但其餘約100套珍貴晚裝，包括打算用作壽衣的白色長裙仍未尋獲。

遺照露陽光笑容 有指CoCo家人不會再上Bruce家，待Bruce助理找到後再通知，身邊好友透露：「兩位家姐好傷心，想李玟着得靚靚地走，但啲靚衫唔見晒。」至於CoCo的喪禮遺照亦曝光，據知照片由兩位家姐親自挑選，覺得相中的CoCo像個天使，加上她喜歡穿白色，照片亦展示其標誌陽光笑容。